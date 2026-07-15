Expérience Signature à Lou Palancot’ Ferme Lou Palancot Jû-Belloc

Informations pratiques

Jû-Belloc

Expérience Signature à Lou Palancot’

Ferme Lou Palancot 4 Chemin DE CABOS Jû-Belloc Gers

Tarif : 150 – 150 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 18:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Une immersion gastronomique autour d’une viande d’exception

Vous souhaitez découvrir toute la richesse du Wagyu croisé Blonde d’Aquitaine ?

Cette expérience a été imaginée pour comprendre ce qui fait la singularité de cette viande rare un persillage remarquable, constitué de fines infiltrations de gras au cœur du muscle. À la cuisson, ce gras fond délicatement, révélant une texture fondante, une grande jutosité et une longueur en bouche exceptionnelle.

Au fil du repas, plusieurs découpes et préparations vous permettront d’explorer les différentes expressions du Wagyu et de mieux comprendre l’influence de l’élevage, de l’alimentation, de la maturation et des modes de cuisson sur les qualités de la viande.

Après une visite privée de l’élevage, installez-vous autour du brasero pour un déjeuner gastronomique préparé en direct par un chef privé, accompagné d’une sélection de vins commentée par un œnologue de la Famille Brumont, dont les domaines se situent à quelques kilomètres de la ferme.

Au programme

Visite privée de l’élevage

Rencontre avec les frères Saint-Martin, découverte du troupeau, des pâturages et des spécificités de cet élevage unique en Gascogne.

Menu Signature

(Selon l’inspiration du chef et les produits de saison.)

Entrées autour du cru

• Mini tataki de Wagyu. • Carpaccio de Wagyu, copeaux de fromage de brebis des Pyrénées, baies fraîches et huile d’olive vierge.

Pièces d’exception au brasero

Sélection de pièces nobles de Wagyu croisé Blonde d’Aquitaine (environ 300 g), grillées devant les convives et servies avec une garniture de saison.

Dessert signature

Création du chef.

Accords mets & grands vins

Dégustation commentée de plusieurs cuvées des domaines de la Famille Brumont par un œnologue, afin de révéler les meilleurs accords avec chaque préparation.

Réservation obligatoire

Sous réserve de 15 participants inscrits

Places limitées

.

Ferme Lou Palancot 4 Chemin DE CABOS Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie +33 6 89 09 62 33 loupalancot@gmail.com

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English :

A Culinary Journey Featuring an Exceptional Cut of Meat

Would you like to discover the full richness of Wagyu crossed with Blonde d’Aquitaine?

This experience was designed to help you understand what makes this rare meat so unique: remarkable marbling, consisting of fine veins of fat woven throughout the muscle. When cooked, this fat melts delicately, revealing a melt-in-your-mouth texture, exceptional juiciness, and a long, lingering finish.

Throughout the meal, various cuts and preparations will allow you to explore the different expressions of Wagyu and better understand how breeding, diet, aging, and cooking methods influence the meat’s qualities.

After a private tour of the ranch, settle in around the fire pit for a gourmet lunch preparedlive by a private chef, accompanied by a selection of wines commented on by an oenologist from the Brumont family, whose estates are located just a few kilometers from the farm.

On the agenda

? Private tour of the farm

Meet the Saint-Martin brothers, explore the herd, the pastures, and the unique features of this farm—the only one of its kind in Gascony.

Signature Menu

(Based on the chef’s inspiration and seasonal ingredients.)

Local-inspired appetizers

? Mini Wagyu tataki. ? Wagyu carpaccio, shavings of Pyrenean sheep’s milk cheese, fresh berries, and extra virgin olive oil.

Exceptional cuts grilled over a brazier

A selection of prime cuts of Wagyu crossed with Blonde d’Aquitaine (approximately 300 g), grilled in front of guests and served with seasonal accompaniments.

? Signature Dessert

The chef’s creation.

? Food and Fine Wine Pairings

A guided tasting of several vintages from the Brumont family’s estates, led by an oenologist, to reveal the best pairings for each dish.

Reservations Required

Subject to a minimum of 15 registered participants

Limited seating

L’événement Expérience Signature à Lou Palancot’ Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-07-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65