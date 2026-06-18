Expériences Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Granville

Expériences

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-04 15:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Viens jouer au scientifique en réalisant des expériences. Convient aussi bien aux plus jeunes, qu’aux ados. .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Expériences

L’événement Expériences Granville a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Granville Terre et Mer