Expertises confidentielles et gratuites Musée du Hiéron Paray-le-Monial
jeudi 15 octobre 2026 · Musée du Hiéron · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Expertises confidentielles et gratuites
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
Nouvelle après-midi d’expertises Hors-les-murs pour Maître Alexandra Chaillou-Weidmann du Quai des Enchères.
Gracieuses et confidentielles.
Bijoux, tableaux, objets d’art, vins, Art premier, véhicules… .
Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr
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L’événement Expertises confidentielles et gratuites Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-08-25 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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