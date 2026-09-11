Expertises confidentielles et gratuites Musée du Hiéron Paray-le-Monial

Informations pratiques

Paray-le-Monial

Expertises confidentielles et gratuites

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Nouvelle après-midi d’expertises Hors-les-murs pour Maître Alexandra Chaillou-Weidmann du Quai des Enchères.

Gracieuses et confidentielles.

Bijoux, tableaux, objets d’art, vins, Art premier, véhicules… .

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72 musee.hieron@paraylemonial.fr

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English :

L’événement Expertises confidentielles et gratuites Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-08-25 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I