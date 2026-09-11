UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paray-le-Monial

Expertises confidentielles et gratuites Musée du Hiéron Paray-le-Monial

jeudi 15 octobre 2026 · Musée du Hiéron · Paray-le-Monial

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Lieu
Musée du Hiéron
Adresse
13 Rue de la Paix
Ville
71600 Paray-le-Monial
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Paray-le-Monial

Expertises confidentielles et gratuites

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15
fin : 2026-10-15

Date(s) :
2026-10-15

Nouvelle après-midi d’expertises Hors-les-murs pour Maître Alexandra Chaillou-Weidmann du Quai des Enchères.
Gracieuses et confidentielles.
Bijoux, tableaux, objets d’art, vins, Art premier, véhicules…   .

Musée du Hiéron 13 Rue de la Paix Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 79 72  musee.hieron@paraylemonial.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Expertises confidentielles et gratuites Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-08-25 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

À voir aussi à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire)