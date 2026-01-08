Journées Portes Ouvertes Aérodrome de Paray-le-Monial Paray-le-Monial
Journées Portes Ouvertes
Aérodrome de Paray-le-Monial 72 route de l’aérodrome Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
L’ensemble des associations de la plateforme aéronautique parodienne vous donne rendez-vous pour nos traditionnelles journées portes ouvertes.
Au programme vols découvertes en avion, ULM et planeurs à un tarif spécial, exposants locaux, présence de véhicules de collection et d’un camp militaire, venue d’avions anciens et nombreuses autres animations pour petits et grands.
Buvette et snack sur site. .
Aérodrome de Paray-le-Monial 72 route de l’aérodrome Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 51 51 accharolais@gmail.com
