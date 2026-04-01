Brassempouy

Exploration botanique & création de macérât huileux

A l’Atelier du Chat d’Argent Brassempouy Landes

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Plongez dans l’univers des plantes médicinales, découvrez leurs bienfaits. Apprenez à créer votre macérat huileux. Un moment créatif, naturel et sensoriel animé par le chaudron magique. Repartez avec votre création.

1 boisson offerte. Matériel inclus. places limitées sur réservation.

Plongez dans l’univers des plantes médicinales, découvrez leurs bienfaits. Apprenez à créer votre macérat huileux. Un moment créatif, naturel et sensoriel animé par le chaudron magique. Repartez avec votre création.

1 boisson offerte. Matériel inclus. places limitées sur réservation. .

A l’Atelier du Chat d’Argent Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 42 10 latelierduchatdargent@gmail.com

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English : Exploration botanique & création de macérât huileux

Immerse yourself in the world of medicinal plants and discover their benefits. Learn how to create your own oily macerate. A creative, natural and sensory experience enlivened by the magic cauldron. Leave with your own creation.

1 complimentary drink. Materials included. Places limited booking essential.

L’événement Exploration botanique & création de macérât huileux Brassempouy a été mis à jour le 2026-04-14 par Landes Chalosse