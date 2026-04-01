Exploration botanique & création de macérât huileux Brassempouy
Exploration botanique & création de macérât huileux Brassempouy samedi 25 avril 2026.
Brassempouy
Exploration botanique & création de macérât huileux
A l’Atelier du Chat d’Argent Brassempouy Landes
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Plongez dans l’univers des plantes médicinales, découvrez leurs bienfaits. Apprenez à créer votre macérat huileux. Un moment créatif, naturel et sensoriel animé par le chaudron magique. Repartez avec votre création.
1 boisson offerte. Matériel inclus. places limitées sur réservation.
Plongez dans l’univers des plantes médicinales, découvrez leurs bienfaits. Apprenez à créer votre macérat huileux. Un moment créatif, naturel et sensoriel animé par le chaudron magique. Repartez avec votre création.
1 boisson offerte. Matériel inclus. places limitées sur réservation. .
A l’Atelier du Chat d’Argent Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 24 42 10 latelierduchatdargent@gmail.com
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English : Exploration botanique & création de macérât huileux
Immerse yourself in the world of medicinal plants and discover their benefits. Learn how to create your own oily macerate. A creative, natural and sensory experience enlivened by the magic cauldron. Leave with your own creation.
1 complimentary drink. Materials included. Places limited booking essential.
L’événement Exploration botanique & création de macérât huileux Brassempouy a été mis à jour le 2026-04-14 par Landes Chalosse
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