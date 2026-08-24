Exploration Jules Verne / Spectacle Jeune public- Isigny-Omaha LA TRAVERSE Vaubadon Balleroy-sur-Drôme

Informations pratiques

Balleroy-sur-Drôme

Exploration Jules Verne / Spectacle Jeune public- Isigny-Omaha LA TRAVERSE

Vaubadon Salle des fêtes de Vaubadon Balleroy-sur-Drôme Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-09 18:00:00

fin : 2027-04-09 18:45:00

Date(s) :

2027-04-09

Exploration Jules Verne Théâtre d’objet Spectacle Jeune public

Ce spectacle se nourrit des romans de Jules Verne. Notre ﬁ l rouge sera Le Tour du monde en 80 jours.

Cette année, votre saison culturelle se métamorphose et change de nom pour devenir La Traverse.

Exploration Jules Verne

Théâtre d’objet Spectacle Jeune public

– Et mes ailes compagnie –

Deux conteurs, démonstrateurs en mécanique antique, vous invitent à découvrir leur nouvelle attraction littéraire. Partagez avec eux un voyage extraordinaire à travers l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Amérique, en train, en bateau, en traîneau, à dos d’éléphant…

Ce spectacle se nourrit des romans de Jules Verne. Notre ﬁ l rouge sera Le Tour du monde en 80 jours.

Le gentleman Philéas Fogg lance un pari fou à ses amis du Reform Club, faire le tour du monde en moins de 80 jours en compagnie de son nouveau valet de chambre, Jean Passepartout…

Une séance scolaire est organisée pour ce spectacle. Plus d’informations auprès du service culture intercommunal 02 31 10 01 03

INFORMATIONS PRATIQUES

Tous les spectacles sont accessibles pour les plus jeunes sur le Pass culture.

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle (ouverture de la billetterie physique à la même heure).

En achetant une carte d’abonnement à 5 €, vous bénéﬁ ciez du tarif abonné pour tous les spectacles de la saison culturelle (hors jeune public).

Cet abonnement vous permet de faire des économies dès le deuxième spectacle acheté !

Vous pourrez également proﬁ ter des préventes réservées aux abonnés.

Accessibilité PMR

Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La réservation est fortement conseillée au 02 31 10 01 03. .

Vaubadon Salle des fêtes de Vaubadon Balleroy-sur-Drôme 14490 Calvados Normandie +33 2 31 10 01 03

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English : Exploration Jules Verne / Spectacle Jeune public- Isigny-Omaha LA TRAVERSE

Exploration Jules Verne Object Theatre Performance for young audiences

This performance draws inspiration from the novels of Jules Verne. Our central theme will be *Around the World in 80 Days*.

L’événement Exploration Jules Verne / Spectacle Jeune public- Isigny-Omaha LA TRAVERSE Balleroy-sur-Drôme a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Isigny-Omaha