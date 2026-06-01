Explorer les possibilités offertes par les opérations dans l’espace aérien de haute altitude, ENAC Alumni, Toulouse

Explorer les possibilités offertes par les opérations dans l’espace aérien de haute altitude Mardi 16 juin, 18h30 ENAC Alumni Haute-Garonne

En ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T18:30:00+02:00 – 2026-06-16T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-16T18:30:00+02:00 – 2026-06-16T19:30:00+02:00

Les opérations dans le Haut Espace Aérien (High Airspace Operations) ouvrent une nouvelle frontière entre l’aviation et l’espace, inaugurant une nouvelle ère de mobilité mondiale. Des ballons stratosphériques et dirigeables aux plateformes à voilure fixe à haute altitude, en passant par les transports supersoniques ou hypersoniques, des technologies de rupture permettent à une nouvelle génération d’acteurs d’explorer ce domaine encore largement méconnu.

Cet écosystème émergent offre un potentiel économique considérable, mais introduit également des défis opérationnels et réglementaires complexes. La demande du marché s’accélère, portée par la connectivité, l’observation de la Terre, la surveillance, les déplacements à grande vitesse et l’ambition croissante du tourisme spatial. Dans le même temps, des questions cruciales liées à la sécurité, à la réglementation et à l’impact environnemental doivent être résolues.

Anticiper les futurs flux de trafic et les besoins en infrastructures sera essentiel pour exploiter pleinement cette opportunité. Cette session explorera le niveau de maturité des technologies HAO, les principaux cas d’usage, les perspectives de la demande du marché ainsi que les voies à suivre pour les opérations dans l’espace aérien supérieur.

Le 16 juin à 18h30 (CET), rejoignez la communauté mondiale de l’aérospatiale pour une discussion approfondie sur ce sujet transformateur.

Intervenant invité : Patrick Souchu, ancien directeur du programme européen SESAR à la DSNA et actuel président de Most-ATM Consulting, apportant des décennies d’expertise en gestion du trafic aérien et en transformation des systèmes aéronautiques.

Date : 16 juin 2026

Heure : 18h30 (CET)

Format : Webinaire en ligne en direct (en anglais)

Ce webinaire en direct se déroulera en anglais et s’adresse aux ingénieurs aéronautiques, experts ATM, régulateurs, leaders de l’industrie, chercheurs, innovateurs et passionnés d’aviation qui façonnent l’avenir de la convergence entre aviation et espace.

ENAC Alumni 7 avenue Edouard Belin 31400 Toulouse Toulouse 31400 Pont des Demoiselles / Ormeau/ Montaudran / La Terrasse / Malepère Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/les-operations-dans-le-haut-espace-aerien-high-airspace-operations-1218 »}]

Explorer les possibilités offertes par les opérations dans l’espace aérien de haute altitude par ENAC Alumni Explorer possibilités offertes opérations espace aérien haute altitude ENAC Aluni ENAC Alumni

Crédit: https://www.japcc.org/articles/high-altitude-platform-systems/ – Joint air Power Competence Centre