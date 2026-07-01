Explorez de nuit un ouvrage fortifié de la Seconde Guerre mondiale, Ouvrage de La Ferté – Ligne Maginot, La Ferté-sur-Chiers

Informations pratiques

Explorez de nuit un ouvrage fortifié de la Seconde Guerre mondiale Samedi 19 septembre, 21h00 Ouvrage de La Ferté – Ligne Maginot Ardennes

Places limitées. Payant: 10€ par adulte; 5€ par enfant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T21:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Plongez dans le quotidien d’un équipage d’ouvrage de la Ferté en descendant à 25 mètres sous terre, à la lueur des lampes à pétrole. La visite est assortie du démarrage de l’un des groupes électrogènes et du système de ventilation.

Bonnes chaussures et vestes sont recommandées (12°C et flaques d’eau dans la galerie souterraine).

Ouvrage de La Ferté – Ligne Maginot Fort de Villy-La-Ferté, 08370 La Ferté-sur Chiers La Ferté-sur-Chiers 08370 Ardennes Grand Est 03 24 52 97 47 http://www.ouvragelaferté.fr https://www.facebook.com/ouvragedelaferte/ [{« type »: « phone », « value »: « 0324524797 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ouvragelaferte.fr/ »}] La Ferté appartient au système de défense frontalier français de la ligne Maginot. En mai 1940, c’est le théâtre de l’un des événements les plus dramatiques de la bataille de France : après plusieurs jours de combat, l’intégralité de sa garnison – soit une centaine d’hommes – périt asphyxiée au fond de sa galerie souterraine. Parking gratuit à proximité du bâtiment d’accueil (bus et voitures).

Plongez dans le quotidien d’un équipage d’ouvrage de la Ferté en descendant à 25 mètres sous terre, à la lueur des lampes à pétrole. La visite est assortie du démarrage de l’un des groupes et du de…

© Thomas Dulin – OTPL