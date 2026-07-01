Visite guidée d’une fortification de la Seconde Guerre mondiale, Ouvrage de La Ferté – Ligne Maginot, La Ferté-sur-Chiers

Informations pratiques

Visite guidée d’une fortification de la Seconde Guerre mondiale 19 et 20 septembre Ouvrage de La Ferté – Ligne Maginot Ardennes

Places limitées. Exceptionnellement gratuit pour les JEP.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez l’histoire tragique de cet ouvrage de la Ligne Maginot tombé le 18 mai 1940 et plongez à 31 mètres sous terre à travers une visite guidée.

Départs samedi : 10h, 14h, et 16h

Départs dimanche : 10h, 14h, 15h et 16h

Ouvrage de La Ferté – Ligne Maginot Fort de Villy-La-Ferté, 08370 La Ferté-sur Chiers La Ferté-sur-Chiers 08370 Ardennes Grand Est 03 24 52 97 47 http://www.ouvragelaferté.fr https://www.facebook.com/ouvragedelaferte/ [{« type »: « phone », « value »: « 0324529747 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ouvragelaferte.fr/ »}] La Ferté appartient au système de défense frontalier français de la ligne Maginot. En mai 1940, c’est le théâtre de l’un des événements les plus dramatiques de la bataille de France : après plusieurs jours de combat, l’intégralité de sa garnison – soit une centaine d’hommes – périt asphyxiée au fond de sa galerie souterraine. Parking gratuit à proximité du bâtiment d’accueil (bus et voitures).

Découvrez l’histoire tragique de cet ouvrage de la Ligne Maginot tombé le 18 mai 1940 et plongez à 31 mètres sous terre à travers une visite guidée.

© Clément Horvath