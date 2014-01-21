Explorez la friche ! Antipode Rennes
Explorez la friche ! Antipode Rennes 21 janvier – 24 juin 2026, certains mercredis Ille-et-Vilaine
A la découverte marchée des Halles en Commun
Vous avez adoré explorer la friche en 2025, alors nous ré-itérons un nouveau cycle de promenades urbaines en 2026 !
Le principe ? 1 mercredi par mois, nous vous proposons de nous retrouver devant l’Antipode, au 75 Avenue Jules Maniez (Rennes), pour découvrir en promenade les @hallesencommun , lieu collectif dédié à l’économie sociale et solidaire, la culture et l’urbanisme transitoire, au sein du quartier Courrouze.
Rendez-vous :
– le 21 janvier à 14h
– le 25 février à 14h
– le 25 mars à 14h
– le 29 avril à 14h
– le 27 mai à 14h
– le 24 juin à 14h
Activité gratuite, sans réservation
A bientôt !
Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine