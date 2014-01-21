Explorez la friche ! Antipode Rennes 21 janvier – 24 juin 2026, certains mercredis Ille-et-Vilaine

A la découverte marchée des Halles en Commun

Vous avez adoré explorer la friche en 2025, alors nous ré-itérons un nouveau cycle de promenades urbaines en 2026 !

Le principe ? 1 mercredi par mois, nous vous proposons de nous retrouver devant l’Antipode, au 75 Avenue Jules Maniez (Rennes), pour découvrir en promenade les @hallesencommun , lieu collectif dédié à l’économie sociale et solidaire, la culture et l’urbanisme transitoire, au sein du quartier Courrouze.

Rendez-vous :

– le 21 janvier à 14h

– le 25 février à 14h

– le 25 mars à 14h

– le 29 avril à 14h

– le 27 mai à 14h

– le 24 juin à 14h

Activité gratuite, sans réservation

A bientôt !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-21T14:00:00.000+01:00

Fin : 2026-06-24T15:30:00.000+02:00

1



Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine