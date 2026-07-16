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Explorez les serres d’agronomie tropicale, Parc du Grand Blottereau, Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes

Explorez les serres d’agronomie tropicale, Parc du Grand Blottereau, Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Parc du Grand Blottereau
Adresse
Boulevard Auguste Peneau
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Sur inscription

Explorez les serres d’agronomie tropicale Samedi 19 septembre, 15h00, 16h30 Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine, venez découvrir ces serres patrimoniales qui abritent des plantes tropicales dites « utilitaires ». On y trouve des épices, de nombreux fruitiers et des plantes utilisées pour le bois, le textile, la santé…

En savoir plus

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Visite dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.

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