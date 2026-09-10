Explorez l’histoire de l’ancienne manufacture des tabacs de Morlaix, Espace des sciences de Morlaix, Morlaix
samedi 19 septembre 2026 · Espace des sciences de Morlaix · Morlaix
Informations pratiques
Explorez l’histoire de l’ancienne manufacture des tabacs de Morlaix 19 et 20 septembre Espace des sciences de Morlaix Finistère
tarif événementiel à 5€, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez les grandes étapes de l’évolution de ce lieu emblématique : sa construction, sa modernisation ainsi que sa reconversion. Des médiateurs vous accueilleront pour vous raconter l’histoire de ce site.
Espace des sciences de Morlaix Manufacture des tabacs, 42 quai du Léon, 29600 Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne 0298152927 https://www.espace-sciences-morlaix.org/ https://www.facebook.com/espacedessciences29;https://www.instagram.com/espace_des_sciences29/?hl=fr Initiative innovante et unique en France, ce nouveau centre de médiation scientifique a pour missions de valoriser l’histoire de l’ancienne Manufacture des tabacs, sa mémoire ouvrière et de promouvoir la culture scientifique. Sciences et techniques vont de pair dans l’industrie. À la Manufacture de Morlaix, chacun peut découvrir l’évolution des techniques dans ce lieu chargé d’histoire, riche d’un patrimoine industriel exceptionnel.
Découvrez les grandes étapes de l’évolution de ce lieu emblématique
Yves Quéré
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