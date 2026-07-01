« Explorons le futur du site de l’hôpital sud » – Exposition, Archives municipales, Rennes

Informations pratiques

« Explorons le futur du site de l’hôpital sud » – Exposition Dimanche 20 septembre, 11h00 Archives municipales Ille-et-Vilaine

Sans réservation, visite libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

D’ici à 2029, l’hôpital Sud cessera ses activités dans ses murs actuels pour rejoindre le site du CHU à Pontchaillou. Rennes Métropole a accompagné les travaux d’étudiants et étudiantes de diverses disciplines et de jeunes architectes, sur le devenir de ce site, et leurs travaux ont donné lieu à une exposition. Le champ des possibles est ouvert. Cette exposition donne des pistes de réflexion.

Partez pour un voyage exploratoire dans les futurs possibles de l’hôpital Sud !

Archives municipales 18 Avenue Jules Ferry, 35700 Rennes, France Rennes 35700 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne +33223621260 http://www.archives.rennes.fr https://www.linkedin.com/company/archives-de-rennes/;https://podcast.ausha.co/archives-de-rennes-2 Les Archives de Rennes ont pour mission de conseiller les services de la Ville de Rennes, du centre communal d’action sociale et de Rennes Métropole dans la gestion, l’organisation et le partage de leurs documents papiers et électroniques. Elles collectent les données et documents dans un souci de transparence administrative, pour justifier des droits et obligations des administrés ou pour documenter l’histoire du territoire rennais. Les Archives sont ensuite chargées de les classer, les conserver, les communiquer aux publics et les mettre en valeur par le biais d’actions diverses : ateliers pédagogiques, expositions, publications, accompagnement de projets, conférences et séances pratiques d’initiation. Parc à vélos accessible sous le porche. Parking : stationnement payant avenue Jules-Ferry, une place réservée PMR. Métro : Ligne b – station Jules-Ferry. Bus : Ligne C3 – arrêt Les Prairies, Ligne C2 – arrêt Jules-Ferry. Vélo Star : Stations Fac de droit – Av. du doyen Roger Houin ; Jules Ferry 103 r. d’Antrain + 3 mn à pied ; Rectorat 92 r. d’Antrain + 6 mn à pied ; Guéhenno-Fougères 121 r. de Fougères 20 mn depuis centre ville.

D’ici à 2029, l’hôpital Sud cessera ses activités dans ses murs actuels pour rejoindre le site du CHU à Pontchaillou.

©Nolwenn Turlin, 2025