Expo-Atelier à ciel ouvert Rue de l’Océan Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Jard-sur-Mer

Expo-Atelier à ciel ouvert

Rue de l’Océan Parvis de la Médiathèque Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

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Rue de l’Océan Parvis de la Médiathèque Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 20 46 09 05 jardindesarts@laposte.net

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English :

L’événement Expo-Atelier à ciel ouvert Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral