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AGENDA · Jard-sur-Mer

Expo-Atelier à ciel ouvert Rue de l’Océan Jard-sur-Mer

samedi 22 août 2026 · Rue de l'Océan · Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de l'Océan
Adresse
Parvis de la Médiathèque
Ville
85520 Jard-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Jard-sur-Mer

Expo-Atelier à ciel ouvert

Rue de l’Océan Parvis de la Médiathèque Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :
2026-08-22

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Rue de l’Océan Parvis de la Médiathèque Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 20 46 09 05  jardindesarts@laposte.net

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English :

L’événement Expo-Atelier à ciel ouvert Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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