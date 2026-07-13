AGENDA · Plobannalec-Lesconil
Expo Christine Le Nézet et Monique Nédellec Plobannalec-Lesconil
lundi 24 août 2026 · Plobannalec-Lesconil
Informations pratiques
Plobannalec-Lesconil
Expo Christine Le Nézet et Monique Nédellec
Rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-24
Christine Le Nézet et Monique Nédellec exposent au Temple des Arts de Lesconil. .
Rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 20 22
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English :
L’événement Expo Christine Le Nézet et Monique Nédellec Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Destination Pays Bigouden
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