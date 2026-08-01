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AGENDA · Plobannalec-Lesconil

Expo collective d’artistes locaux Dessin, peinture, sculpture Plobannalec-Lesconil

lundi 24 août 2026 · Plobannalec-Lesconil

Informations pratiques

Début
lundi 24 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Rue Pierre Loti
Ville
29740 Plobannalec-Lesconil
Département
Finistère
Tarif

Plobannalec-Lesconil

Expo collective d’artistes locaux Dessin, peinture, sculpture

Rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-24

6 artistes locaux exposent au Sémpahore de Lesconil.

– Julien Pawlicki dessins
– Gael Hubert peinture
– Sandra Lamour sculpture en fil métallique
– Jacqueline Le Bec peinture à l’huile
– Annaick Schmitt aquarelle
– Christine Biger peinture acrylique   .

Rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 20 22 

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English :

L’événement Expo collective d’artistes locaux Dessin, peinture, sculpture Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Destination Pays Bigouden

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