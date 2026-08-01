Expo collective d’artistes locaux Dessin, peinture, sculpture Plobannalec-Lesconil
lundi 24 août 2026 · Plobannalec-Lesconil
Informations pratiques
Plobannalec-Lesconil
Expo collective d’artistes locaux Dessin, peinture, sculpture
Rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-24
6 artistes locaux exposent au Sémpahore de Lesconil.
– Julien Pawlicki dessins
– Gael Hubert peinture
– Sandra Lamour sculpture en fil métallique
– Jacqueline Le Bec peinture à l’huile
– Annaick Schmitt aquarelle
– Christine Biger peinture acrylique .
Rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 20 22
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English :
L’événement Expo collective d’artistes locaux Dessin, peinture, sculpture Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Destination Pays Bigouden
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