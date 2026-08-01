Informations pratiques

Plobannalec-Lesconil

Expo collective d’artistes locaux Dessin, peinture, sculpture

Rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-24

6 artistes locaux exposent au Sémpahore de Lesconil.

– Julien Pawlicki dessins

– Gael Hubert peinture

– Sandra Lamour sculpture en fil métallique

– Jacqueline Le Bec peinture à l’huile

– Annaick Schmitt aquarelle

– Christine Biger peinture acrylique .

Rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 20 22

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English :

L’événement Expo collective d’artistes locaux Dessin, peinture, sculpture Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Destination Pays Bigouden