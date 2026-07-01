Expo, débat éLes 100 ans de luttes sociales en Pays Bigouden Plobannalec-Lesconil
dimanche 26 juillet 2026 · Plobannalec-Lesconil
Informations pratiques
Plobannalec-Lesconil
Expo, débat éLes 100 ans de luttes sociales en Pays Bigouden
Plobannalec-Lesconil Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26 23:30:00
Date(s) :
2026-07-26
L’UL CGT du Pays Bigouden a décidé de commémorer la lutte des femmes sardinières de Lesconil qui a débuté le 26 juillet 1926.
En 1926 /1927 de grandes grèves sardinières eurent lieu en Pays Bigouden.
Le 26 juillet 1926 déclenchement à Lesconil dans les usines Billet Lémyet Maingourd
Cette grève a eu un grand retentissement sur tout le Pays Bigouden, car pour la première fois les ouvrières des usines se fédèrent pour mettre en place un mouvement de grande ampleur, de par le nombre de grévistes et la durée de la grève (1 an).
Nous avons décidé de rendre hommage à ces femmes et aussi de faire un rappel de toutes les luttes sociales de 1926 à 2026.
Programme
16h15 Débat Anne Le Bell
17h30 Spectacle enfants
18h Défilé
19h30 Spectacle adultes la révolte des coiffes rouges
19h30 Repas (pré vente possible par mail ou téléphone ou lors des permanences de juillet à pont l’Abbé vendredi 3, jeudi 9, jeudi 19, jeudi 23
21h Concert
Organisé par le PCF (Parti Communiste Français) .
Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 87 07 47
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English :
L’événement Expo, débat éLes 100 ans de luttes sociales en Pays Bigouden Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Destination Pays Bigouden
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