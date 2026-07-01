Informations pratiques

Plobannalec-Lesconil

Expo, débat éLes 100 ans de luttes sociales en Pays Bigouden

Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26 23:30:00

Date(s) :

2026-07-26

L’UL CGT du Pays Bigouden a décidé de commémorer la lutte des femmes sardinières de Lesconil qui a débuté le 26 juillet 1926.

En 1926 /1927 de grandes grèves sardinières eurent lieu en Pays Bigouden.

Le 26 juillet 1926 déclenchement à Lesconil dans les usines Billet Lémyet Maingourd

Cette grève a eu un grand retentissement sur tout le Pays Bigouden, car pour la première fois les ouvrières des usines se fédèrent pour mettre en place un mouvement de grande ampleur, de par le nombre de grévistes et la durée de la grève (1 an).

Nous avons décidé de rendre hommage à ces femmes et aussi de faire un rappel de toutes les luttes sociales de 1926 à 2026.

Programme

16h15 Débat Anne Le Bell

17h30 Spectacle enfants

18h Défilé

19h30 Spectacle adultes la révolte des coiffes rouges

19h30 Repas (pré vente possible par mail ou téléphone ou lors des permanences de juillet à pont l’Abbé vendredi 3, jeudi 9, jeudi 19, jeudi 23

21h Concert

Organisé par le PCF (Parti Communiste Français) .

Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 87 07 47

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English :

L’événement Expo, débat éLes 100 ans de luttes sociales en Pays Bigouden Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Destination Pays Bigouden