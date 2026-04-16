Expo enluminure Marie-Andrée Thibault Rue des Glénans Combrit

Combrit

Expo enluminure Marie-Andrée Thibault

Rue des Glénans Corps de garde Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-16

L’ Enluminure est un art pictural médiéval livresque qui s’est développé au cours du Moyen-Age en différents styles selon les périodes. Elle débute en période mérovingienne par quelques lettrines peintes et atteint son apogée en période gothique, en véritable petites peintures de manuscrits. L’Enluminure n’est autre que l’ancêtre de la bande dessinée et de l’illustration, et le style épuré et sobre du 13è siècle fait écho à notre graphisme contemporain. En 2010, Marie-Andrée Thibault change de vie et intègre l’ ISEEM à Angers, la seule école d’ enluminure en France. Titrée Enlumineure de France en septembre 2012, graphiste médiévale pendant 4 mois à L’ISEEM en 2013, elle participe depuis régulièrement à des expositions , salons de peintures et du Livre ancien sur Angers et ses environs ,dans les Cévennes, la Vendée et le Finistère. .

Rue des Glénans Corps de garde Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40

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English : Expo enluminure Marie-Andrée Thibault

L’événement Expo enluminure Marie-Andrée Thibault Combrit a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Destination Pays Bigouden