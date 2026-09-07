EXPO : Les entreprises centenaires de Vonnas, Salle des Fêtes, Vonnas

Informations pratiques

EXPO : Les entreprises centenaires de Vonnas 19 et 20 septembre Salle des Fêtes Ain

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

EXPO : Les entreprises centenaires de Vonnas

Témoignages vidéo, documents et photos d’archives

100 ans d’histoire !

L’association Vonnas Patrimoine vous donne rendez-vous les 19 et 20 septembre pour sa grande exposition « Les entreprises centenaires de Vonnas ».

Venez découvrir des témoignages vidéo inédits, des documents et photos d’archives exceptionnelles, de La Forge, Louis Giroud au Moulin Guénard, en passant par Brun, la société Lafay Marbrier et le restaurant étoilé Georges Blanc. Entre savoir-faire et aventures humaines, plongez au cœur de l’histoire vonnassienne.

Vonnas Patrimoine vous attend nombreuses et nombreux, de 10h à 19h, à la salle des fêtes de Vonnas.

Entrée libre et gratuite. Tout public. Buvette et restauration sur place.

Salle des Fêtes 46 avenue du Général de Gaulle 01540 Vonnas Vonnas 01540 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Témoignages vidéo, documents et photos d’archives JEP exposition

Vonnas Patrimoine