Expo L’herbier d’Emilie Vast Médiathèque Porte Plum’ Plumergat

Plumergat

Expo L’herbier d’Emilie Vast

Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-02

L’Herbier d’Emilie Vast

Inspirée par les arts graphiques du passé et amoureuse de la nature, Emilie Vast, plasticienne et illustratrice, met en scène les végétaux présents dans notre territoire dans des illustrations stylisées et colorées.

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque .

Médiathèque Porte Plum’ 2 Rue Joseph Évenas Plumergat 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 87 08 81

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English : Expo L’herbier d’Emilie Vast

L’événement Expo L’herbier d’Emilie Vast Plumergat a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon