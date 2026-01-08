Expo Passions Bigoudènes Pointe de Penmarch Penmarch
Expo Passions Bigoudènes
Pointe de Penmarch Chapelle St-Pierre Penmarch Finistère
L’association Bigoud’anim présente une exposition d’art et artisans d’art, contes, conférences et activités pour les enfants. .
Pointe de Penmarch Chapelle St-Pierre Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 52 05 10 85
English : Expo Passions Bigoudènes
