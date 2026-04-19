Expo peinture Bastien Courtay Quai Jacques de Thézac Combrit
Expo peinture Bastien Courtay Quai Jacques de Thézac Combrit jeudi 16 juillet 2026.
Combrit
Expo peinture Bastien Courtay
Quai Jacques de Thézac Coop Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-16
L’artiste peintre Bastien Courtay expose ses toiles dans l’ancienne coopérative maritime sur le port de Sainte-Marine. .
Quai Jacques de Thézac Coop Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40
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English : Expo peinture Bastien Courtay
L’événement Expo peinture Bastien Courtay Combrit a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Destination Pays Bigouden
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