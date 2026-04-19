Expo peinture Josette Gouello Quai Jacques de Thézac Combrit

Combrit

Expo peinture Josette Gouello

Quai Jacques de Thézac Coop Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-23

L’artiste Josette Gouello travaille essentiellement à l’huile, sur toile ou sur papier toilé. .

Quai Jacques de Thézac Coop Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40

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English : Expo peinture Josette Gouello

L’événement Expo peinture Josette Gouello Combrit a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Destination Pays Bigouden