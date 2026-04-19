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Expo peinture Josette Gouello Quai Jacques de Thézac Combrit

Expo peinture Josette Gouello Quai Jacques de Thézac Combrit jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Quai Jacques de Thézac

Adresse : Coop

Ville : 29120 Combrit

Département : Finistère

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Tarif :

Combrit

Expo peinture Josette Gouello

Quai Jacques de Thézac Coop Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-23

L’artiste Josette Gouello travaille essentiellement à l’huile, sur toile ou sur papier toilé.   .

Quai Jacques de Thézac Coop Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40 

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English : Expo peinture Josette Gouello

L’événement Expo peinture Josette Gouello Combrit a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Destination Pays Bigouden

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