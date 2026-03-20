Expo peinture Malène Leloup Maison de la Pointe Île-Tudy

Expo peinture Malène Leloup

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-06

J’ai eu la chance d’avoir pour professeur d’aquarelle Henri Lindegaard, peintre et pasteur cévenol. Je lui dois l’essentiel de ma formation au cours de stages qu’il animait dans son mas à Mialet dans le Gard. La base de ma recherche pour aborder l’aquarelle est largement inspirée de son enseignement.

J’aime peindre la Bretagne que j’habite maintenant depuis 2010, comme j’ai aimé peindre la Provence. Mais aussi les lieux que je traverse ou découvre. Grâce à la peinture, je peux rester des heures à m’imprégner de toutes leurs richesses.

La peinture crée des liens une relation se crée entre le paysage et moi. Je ne le vois plus de la même façon une fois que je l’ai peint un jour; il devient plus qu’un simple souvenir. C’est comme une histoire commune, un échange de dons.

Nous avons passé du temps ensemble et de ce temps, est née la peinture. Une connivence se crée comme avec une maison que l’on a habitée.

Malène Leloup. .

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57

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English : Expo peinture Malène Leloup

L’événement Expo peinture Malène Leloup Île-Tudy a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Destination Pays Bigouden