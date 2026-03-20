Expo peinture Nicolas Quilliec Maison de la Pointe Île-Tudy
Expo peinture Nicolas Quilliec Maison de la Pointe Île-Tudy jeudi 23 juillet 2026.
Expo peinture Nicolas Quilliec
Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-23
L’aquarelliste fouesnantais Nicolas Quilliec propose une exposition, où le glaz breton , dénomination d’une couleur entre bleu et vert, vient s’illustrer sur chacune de ses toiles. .
Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57
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English : Expo peinture Nicolas Quilliec
L’événement Expo peinture Nicolas Quilliec Île-Tudy a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Destination Pays Bigouden