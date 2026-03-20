Expo peinture Nicolas Quilliec Maison de la Pointe Île-Tudy

Expo peinture Nicolas Quilliec

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-23

L’aquarelliste fouesnantais Nicolas Quilliec propose une exposition, où le glaz breton , dénomination d’une couleur entre bleu et vert, vient s’illustrer sur chacune de ses toiles. .

Maison de la Pointe 12 rue de la Pointe Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Expo peinture Nicolas Quilliec

L’événement Expo peinture Nicolas Quilliec Île-Tudy a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Destination Pays Bigouden