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Expo peinture Nicole et Alexandra Gonzalez Rue des Glénans Combrit

Expo peinture Nicole et Alexandra Gonzalez Rue des Glénans Combrit jeudi 13 août 2026.

Lieu : Rue des Glénans

Adresse : Corps de garde

Ville : 29120 Combrit

Département : Finistère

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Tarif :

Combrit

Expo peinture Nicole et Alexandra Gonzalez

Rue des Glénans Corps de garde Combrit Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-13

Nicole et Alexandra Gonzalez exposent leurs réalisations au Corps de Garde, à la pointe de Combrit.   .

Rue des Glénans Corps de garde Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40 

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English : Expo peinture Nicole et Alexandra Gonzalez

L’événement Expo peinture Nicole et Alexandra Gonzalez Combrit a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Destination Pays Bigouden

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