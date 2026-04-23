Expo peintures Cent79 Saint-Aubin-sur-Mer

Saint-Aubin-sur-Mer

Expo peintures

Cent79 179 rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Elle explore la peinture sur toile et sur bois, parfois enrichie de textures et de reliefs

Pascale Belot a choisi de se consacrer pleinement à sa propre création artistique sous le nom de Les créations de Calou . Elle explore la peinture sur toile et sur bois, parfois enrichie de textures et de reliefs.

À travers ses portraits de femmes, elle révèle avec finesse leur sensibilité et leur fragilité, en jouant avec les formats et les nuances.

Des œuvres sensibles et inspirantes autour de plusieurs thématiques évocatrices telles que À fleur de peau , Images de voyages …

Si ses créations trouvent un écho en vous, alors l’artiste aura pleinement atteint son objectif.

Un engagement fort Tous les bénéfices des ventes seront reversés à des associations de protection animale. .

Cent79 179 rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie pascualita14@gmail.com

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English : Expo peintures

She explores painting on canvas and wood, sometimes enriched with textures and reliefs.

L’événement Expo peintures Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par Calvados Attractivité