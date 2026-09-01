EXPO PHOTO À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE Rue Gambetta Grenade
dimanche 20 septembre 2026 · Rue Gambetta · Grenade
Informations pratiques
Grenade
EXPO PHOTO À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE
Rue Gambetta HALLE MÉDIÉVALE Grenade Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
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Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Plongez dans l’histoire des Hauts Tolosans à travers une exposition de photographies anciennes, présentée sous la majestueuse halle médiévale de Grenade !
Découvrez l’évolution des rues et paysages, des places de villages, de la vie quotidienne à Daux, Larra, Grenade, Merville, Montaigut-sur-Save, et dans plusieurs communes du territoire. Ces précieux clichés offrent un véritable voyage dans le temps et mettent en lumière le patrimoine, mémoire et traditions locales.
Une exposition en accès libre, idéale pour les passionnés d’histoire, de patrimoine et de photographie ancienne, ou tout simplement les curieux souhaitant (re)découvrir les Hauts Tolosans autrement ! 0 .
Rue Gambetta HALLE MÉDIÉVALE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr
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English :
Immerse yourself in the history of the Hauts Tolosans through an exhibition of vintage photographs, on display in the majestic medieval market hall of Grenade!
L’événement EXPO PHOTO À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE Grenade a été mis à jour le 2026-08-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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