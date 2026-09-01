EXPO PHOTO À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE Rue Gambetta Grenade

Informations pratiques

Grenade

EXPO PHOTO À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

Rue Gambetta HALLE MÉDIÉVALE Grenade Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Plongez dans l’histoire des Hauts Tolosans à travers une exposition de photographies anciennes, présentée sous la majestueuse halle médiévale de Grenade !

Découvrez l’évolution des rues et paysages, des places de villages, de la vie quotidienne à Daux, Larra, Grenade, Merville, Montaigut-sur-Save, et dans plusieurs communes du territoire. Ces précieux clichés offrent un véritable voyage dans le temps et mettent en lumière le patrimoine, mémoire et traditions locales.

Une exposition en accès libre, idéale pour les passionnés d’histoire, de patrimoine et de photographie ancienne, ou tout simplement les curieux souhaitant (re)découvrir les Hauts Tolosans autrement ! 0 .

Rue Gambetta HALLE MÉDIÉVALE Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

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English :

Immerse yourself in the history of the Hauts Tolosans through an exhibition of vintage photographs, on display in the majestic medieval market hall of Grenade!

L’événement EXPO PHOTO À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE Grenade a été mis à jour le 2026-08-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE