Expo photo Benoit Sanchez-Mateo Disparition(s) Espace MJC CREA Espace Expo MJC CREA Millau

Millau

Expo photo Benoit Sanchez-Mateo Disparition(s) Espace MJC CREA

Espace Expo MJC CREA 10, bd Sadi-Carnot Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-07

Disparition(s) raconte l’histoire d’une manufacture, d’une tannerie plus précisément, celles des tanneries Pechdo à Millau.

Née en 1900 et fermée en 2025 avec un arrêt brutal de son activité en automne dû à une pression économique trop forte.

Grâce à Caroline la directrice, j’ai eu la chance de passer plusieurs jours aux côtés des ouvrières et des ouvriers pour effectuer un travail photographique sur ces activités si présentes dans le Millavois mais à la fois méconnues.

A travers cette exposition j’ai décidé de montrer un savoir-faire qui se perd, symbole des manufactures qui disparaissent sous le poids économique d’un marché mondialisé ; l’histoire de notre ville qui à travers ses ganteries a été marquée par les tanneries et ganteries, le monde des ouvriers, les luttes sociales qu’elles ont amenées ainsi que les acquis.

Il est important de se rendre compte des savoirs qui nous entourent et de les préserver afin qu’ils n’appartiennent pas qu’à l’histoire. .

Espace Expo MJC CREA 10, bd Sadi-Carnot Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 08 00

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English :

L’événement Expo photo Benoit Sanchez-Mateo Disparition(s) Espace MJC CREA Millau a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)