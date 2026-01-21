Yillian Canizares, Résilience Trio- Concert Millau en Jazz Millau

Yilian Canizares, Résilience Trio- Concert Millau en Jazz

Théâtre de la Maison du Peuple Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Tarif Réduit 1 (élèves du CRDA et des écoles de musique de Millau)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-05

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

Yilian Cañizares | Résilience TrioMardi 5 Mai | 20H30 | Théâtre de la Maison du Peuple, Millau

ATTENTION ! Concert initialement prévu le 11 avril.>> REPORTÉ AU MARDI 5 MAI << Yilian Cañizares est aujourd’hui considérée comme l’une des artistes les plus prometteuses de sa génération, elle foule les scènes du monde entier, avec ses projets personnels, ou aux côtés de Chucho Valdés, Omar Sosa, Ibrahim Maalouf ou encore Youn Sun Nah. Sans jamais trahir ses origines, la violoniste suisso-cubaine, chanteuse et compositrice mélange dans un style, qui lui est devenu propre, des rythmes jazz, classiques et afro-cubains avec une voix profonde et suave qui semble venue du ciel. Le Résilience Trio est un projet porteur d’espoir pour tous ceux qui Yilian, ont choisi de faire face à l’adversité et continuer à créer de l’art ! Yilian est l’un des talents les plus incroyables de la nouvelle génération de musiciens cubains. Elle est virtuose, expressive, spontanée et a une grâce qui fait d’elle la favorite de nous tous. Chucho Valdés Concert proposé en co-accueil avec le Théâtre de la Maison du Peuple. Yilian Cañizares Voix, violon Childo Tomas Basse électrique ERNESTTICO Percussions 15 . Théâtre de la Maison du Peuple Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 60 82 47 info@millaujazz.fr Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Yilian Canizares, Résilience Trio- Concert Millau en Jazz Millau a été mis à jour le 2026-01-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)