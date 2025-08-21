Millau Le Cade Millau Aveyron

Millau Le Cade

Millau Le Cade 12100 Millau Aveyron Occitanie

Le Causse Noir, avec tout particulièrement la forêt du Cade, est le poumon vert de la ville de Millau, immense parc naturel et protégé, lieu d’évasion prisé des randonneurs, vttistes et désormais des trailers.

English :

The Causse Noir, with the Cade forest in particular, is the green lung of the town of Millau, an immense protected natural park, a popular place of escape for hikers, mountain bikers and now trailers.

Deutsch :

Die Causse Noir, insbesondere der Wald von Cade, ist die grüne Lunge der Stadt Millau, ein riesiger, geschützter Naturpark und ein beliebter Fluchtort für Wanderer, Mountainbiker und nun auch Trailrunner.

Italiano :

La Causse Noir, con la foresta di Cade in particolare, è il polmone verde della città di Millau, un immenso parco naturale e protetto, un luogo di fuga popolare per gli escursionisti, gli appassionati di mountain bike e ora anche di trail running.

Español :

El Causse Noir, con el bosque de Cade en particular, es el pulmón verde de la ciudad de Millau, un inmenso parque natural y protegido, un lugar de evasión popular para los excursionistas, los ciclistas de montaña y ahora los corredores de trail.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2017-06-08 par ADT Aveyron