Des gorges de la Dourbie au plateau du Larzac Millau Aveyron

Des gorges de la Dourbie au plateau du Larzac Millau Occitanie

Des gorges de la Dourbie au plateau du Larzac Millau Aveyron vendredi 1 mai 2026.

Des gorges de la Dourbie au plateau du Larzac

Des gorges de la Dourbie au plateau du Larzac 12100 Millau Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

L’émerveillement commence dès le début du parcours en découvrant cet édifice majestueux traversant la vallée du Tarn le viaduc de Millau . En observant ce joyau de technologie arrêtez-vous dans cette ville aux allures méridionales. Vous pourrez visiter ses célèbres ganteries et mégisseries avant de repartir vous aventurer dans les chaos rocheux de Montpellier-le-Vieux.

 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The amazement begins at the beginning of the route by discovering this majestic building crossing the Tarn valley the viaduct of Millau . While observing this jewel of technology, stop in this southern-looking town. You will be able to visit its famous glove factories and megisseries before setting off again to venture into the rocky chaos of Montpellier-le-Vieux.

Deutsch :

Das Staunen beginnt gleich zu Beginn der Reise, wenn Sie das majestätische Bauwerk über dem Tal des Tarn entdecken, das Millau-Viadukt. Während Sie dieses technische Juwel betrachten, halten Sie in dieser südländisch anmutenden Stadt an. Besuchen Sie die berühmten Handschuhfabriken und Hüttenwerke, bevor Sie sich wieder in die Felsen von Montpellier-le-Vieux wagen.

Italiano :

La meraviglia inizia all’inizio del percorso, quando si scopre questo maestoso edificio che attraversa la valle del Tarn, il Viadotto di Millau . Mentre osservate questo gioiello della tecnologia, fermatevi in questa città dal fascino meridionale. È possibile visitare le sue famose fabbriche di guanti e di pelle prima di avventurarsi nuovamente nel caos roccioso di Montpellier-le-Vieux.

Español :

El asombro comienza al principio de la ruta cuando se descubre esta majestuosa construcción que atraviesa el valle del Tarn, el Viaducto de Millau . Mientras observa esta joya de la tecnología, deténgase en esta ciudad con encanto sureño. Podrá visitar sus famosas fábricas de guantes y cuero antes de adentrarse en el caos rocoso de Montpellier-le-Vieux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2018-03-20 par ADT Aveyron