Circuit de Millau Grands Causses Millau Aveyron

Circuit de Millau Grands Causses

Circuit de Millau Grands Causses 12100 Millau Aveyron Occitanie

C’est en effet un formidable concentré de tout ce que les Grands Causses peuvent nous offrir de plus beau, de plus typique, et, pour ne rien gâcher, il démarre aux portes mêmes de la ville de Millau. Car c’est là tout le charme de cette ville, ouverte sur le monde mais farouchement accrochée à son patrimoine naturel et culturel. Mais on oublie vite l’urbanisation millavoise pour entrer dans un tout autre décor. A Massebiau, les portes des gorges de la Dourbie s’entrouvrent et vous propulsent dans un monde devenu soudainement vertical. Toute d’eau et de pierres, la Dourbie laisse peu de répit au visiteur, tant le domaine d’exploration visuelle est vaste et complexe. La verdure luxuriante des versants ombragés ainsi que les lumières chatoyantes des versants sud vous invite à vous arrêter aux pieds des innombrables ravins qui dévalent du Causse noir. A chaque virage les ruines et les vestiges vous rappellent le temps où les arbres fruitiers et les vignes s’accrochaient aux pentes abruptes. C’est un nouvel horizon à découvrir. Le parcours au fond des Gorges vous emmène jusqu’à la Roque-Sainte-Marguerite qui mérite sans aucun doute un autre arrêt pour une agréable balade, de calades en vieilles pierres jusqu’au donjon, sentinelle éternelle du village. Il est temps désormais de prendre un peu de hauteur. La montée sur le Causse noir se mérite, mais elle offre un panorama exceptionnel sur le Causse du Larzac et sur les Cévennes, toutes proches. Ici, ces plateaux calcaires d’altitude s’appellent les Causses et celui qui nous concerne ici est le Causse Noir. Noir, car abondamment planté de pins sylvestres et de pins noirs qui lui confèrent une couleur sombre caractéristique. La traversée du plateau se fait dans un décor étonnant qui alterne les vastes étendues calcaires désertiques et les sombres forêts de pins. Dans une ambiance de bout du monde, l’arrivée sur le site naturel de Montpellier le vieux et son incroyable labyrinthe calcaire ne laisse personne indifférent. Il ne reste plus qu’à entamer la descente sur Millau en profitant du panorama sur la ville, et son célèbre Viaduc.

English :

It is in fact a formidable concentrate of all that the Grands Causses can offer us of the most beautiful, the most typical, and, not to spoil anything, it starts at the very gates of the town of Millau. This is the charm of this town, open to the world but fiercely attached to its natural and cultural heritage. But one quickly forgets the urbanization of Millau to enter a completely different setting. In Massebiau, the gates of the Dourbie gorges open and propel you into a world that has suddenly become vertical. The Dourbie, full of water and stones, gives the visitor little respite, so vast and complex is the field of visual exploration. The luxuriant greenery of the shady slopes and the shimmering lights of the southern slopes invite you to stop at the foot of the innumerable ravines that tumble down from the Causse Noir. At every bend the ruins and remains remind you of the time when fruit trees and vines clung to the steep slopes. It is a new horizon to discover. The route at the bottom of the Gorges takes you as far as Roque-Sainte-Marguerite which undoubtedly deserves another stop for a pleasant stroll, from the old stone calades to the keep, the eternal sentinel of the village. It is now time to take some height. The ascent on the Causse Noir is well deserved, but it offers an exceptional panorama of the Causse du Larzac and the nearby Cévennes. Here, these high altitude limestone plateaus are called the Causses and the one that concerns us here is the Causse Noir. Black, because it is abundantly planted with Scots and black pines which give it its characteristic dark colour. The crossing of the plateau takes place in an astonishing scenery that alternates vast stretches of desert limestone and dark pine forests. In an atmosphere at the end of the world, the arrival on the natural site of Montpellier le vieux and its incredible limestone maze leaves no one indifferent. All that remains is to begin the descent to Millau while enjoying the panorama of the city and its famous Viaduct.

Deutsch :

Die Route ist ein wunderbares Konzentrat all dessen, was die Grands Causses an Schönstem und Typischstem zu bieten haben, und, um es noch schlimmer zu machen, sie beginnt direkt vor den Toren der Stadt Millau. Denn darin liegt der ganze Charme dieser Stadt, die weltoffen ist, aber an ihrem natürlichen und kulturellen Erbe festhält. Doch man vergisst schnell die Urbanisierung von Millavo und betritt eine ganz andere Szenerie. In Massebiau öffnen sich die Tore zu den Schluchten der Dourbie und katapultieren Sie in eine Welt, die plötzlich vertikal geworden ist. Die Dourbie, die ganz aus Wasser und Steinen besteht, lässt dem Besucher kaum eine Pause, so groß und komplex ist das Gebiet der visuellen Erkundung. Das üppige Grün der schattigen Hänge und die schillernden Lichter der Südhänge laden Sie dazu ein, am Fuße der unzähligen Schluchten, die von der Causse Noir herabstürzen, anzuhalten. Hinter jeder Kurve erinnern Sie Ruinen und Überreste an die Zeit, als Obstbäume und Weinstöcke sich an die steilen Hänge klammerten. Hier gibt es einen neuen Horizont zu entdecken. Der Weg am Ende der Schlucht führt Sie bis nach La Roque-Sainte-Marguerite, das zweifellos einen weiteren Halt für einen angenehmen Spaziergang verdient, von Calades über alte Steine bis hin zum Donjon, dem ewigen Wächter des Dorfes. Nun ist es an der Zeit, ein wenig Höhe zu gewinnen. Den Aufstieg auf den Causse noir muss man sich verdienen, aber er bietet ein außergewöhnliches Panorama auf den Causse du Larzac und die nahe gelegenen Cevennen. Diese hochgelegenen Kalksteinplateaus werden hier Causses genannt, und dasjenige, das uns hier betrifft, ist der Causse Noir. Schwarz, weil es reichlich mit Waldkiefern und Schwarzkiefern bepflanzt ist, die ihm seine charakteristische dunkle Farbe verleihen. Die Überquerung des Plateaus erfolgt in einer erstaunlichen Szenerie, in der sich weite, menschenleere Kalksteinflächen mit dunklen Kiefernwäldern abwechseln. In einer Atmosphäre wie am Ende der Welt lässt die Ankunft am Naturschauplatz Montpellier le vieux und seinem unglaublichen Kalklabyrinth niemanden gleichgültig. Nun muss man nur noch den Abstieg nach Millau in Angriff nehmen und den Ausblick auf die Stadt mit ihrem berühmten Viadukt genießen.

Italiano :

È davvero un concentrato formidabile di tutto ciò che i Grands Causses possono offrirci di più bello, di più tipico e, per non rovinare nulla, inizia proprio alle porte della città di Millau. Questo è il fascino di questa città, aperta al mondo ma ferocemente attaccata al suo patrimonio naturale e culturale. Ma si dimentica subito l’urbanizzazione di Millau per entrare in un ambiente completamente diverso. A Massebiau, le porte delle gole della Dourbie si aprono e vi proiettano in un mondo improvvisamente verticale. La Dourbie, fatta di acqua e pietre, lascia al visitatore poco tempo per riposare, tanto vasto e complesso è il campo di esplorazione visiva. Il verde lussureggiante dei pendii ombreggiati e le luci scintillanti dei versanti meridionali invitano a fermarsi ai piedi delle innumerevoli gole che scendono dal Causse Noir. Ad ogni angolo, rovine e resti ricordano il tempo in cui gli alberi da frutto e le viti si aggrappavano ai ripidi pendii. È un nuovo orizzonte da scoprire. Il percorso in fondo alle Gole porta fino a La Roque-Sainte-Marguerite, che merita sicuramente un’altra sosta per una piacevole passeggiata, dagli antichi vicoli in pietra al torrione, eterna sentinella del villaggio. Ora è il momento di prendere quota. Vale la pena affrontare la salita del Causse Noir, che offre un panorama eccezionale sul Causse du Larzac e sulle vicine Cévennes. Qui, questi altipiani calcarei sono chiamati Causses e quello che ci interessa qui è il Causse Noir. Nero, perché è abbondantemente piantato con pini silvestri e pini neri che gli conferiscono il caratteristico colore scuro. L’attraversamento dell’altopiano avviene in uno scenario sorprendente che alterna il vasto deserto calcareo e le scure foreste di pini. In un’atmosfera da fine del mondo, l’arrivo al sito naturale di Montpellier le vieux e al suo incredibile labirinto calcareo non lascia indifferenti. Non resta che iniziare la discesa verso Millau, godendo del panorama della città e del suo famoso viadotto.

Español :

Se trata, en efecto, de un formidable concentrado de todo lo que los Grands Causses pueden ofrecernos de más bello, de más típico, y, para no estropear nada, comienza a las puertas mismas de la ciudad de Millau. Este es el encanto de esta ciudad, abierta al mundo pero ferozmente apegada a su patrimonio natural y cultural. Pero rápidamente se olvida la urbanización de Millau para entrar en un entorno completamente diferente. En Massebiau, las puertas de las gargantas de la Dourbie se abren y te lanzan a un mundo que de repente se ha vuelto vertical. La Dourbie, hecha de agua y piedras, deja al visitante poco tiempo para descansar, tan vasto y complejo es el campo de exploración visual. El verdor exuberante de las laderas sombreadas y las luces resplandecientes de las laderas del sur invitan a detenerse al pie de los innumerables barrancos que descienden por el Causse Noir. A cada paso, las ruinas y los restos recuerdan la época en que los árboles frutales y las vides se aferraban a las empinadas laderas. Es un nuevo horizonte por descubrir. La ruta al pie de las Gargantas le lleva hasta La Roque-Sainte-Marguerite, que sin duda merece una nueva parada para dar un agradable paseo, desde las viejas callejuelas de piedra hasta el torreón, eterno centinela del pueblo. Ahora es el momento de conseguir algo de altura. La subida al Causse Noir merece la pena, pero ofrece un panorama excepcional del Causse du Larzac y de las cercanas Cévennes. Aquí, estas altas mesetas calcáreas se llaman Causses y la que nos ocupa es la Causse Noir. Negro, porque está abundantemente plantado con pinos silvestres y pinos negros que le dan su característico color oscuro. La travesía de la meseta se realiza en un paisaje asombroso que alterna el vasto desierto calcáreo y los oscuros bosques de pinos. En un ambiente de fin del mundo, la llegada al paraje natural de Montpellier le vieux y su increíble laberinto calcáreo no deja indiferente a nadie. Sólo queda iniciar el descenso hacia Millau, disfrutando del panorama de la ciudad y de su famoso Viaducto.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2017-11-08 par ADT Aveyron