La Dourbie entre le Monna et Massebiau (no kill) Millau Aveyron

La Dourbie entre le Monna et Massebiau (no kill) Millau Occitanie

La Dourbie entre le Monna et Massebiau (no kill) Millau Aveyron vendredi 1 mai 2026.

La Dourbie entre le Monna et Massebiau (no kill)

La Dourbie entre le Monna et Massebiau (no kill) 12100 Millau Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Une des plus belle rivière à truite du département.

 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

One of the most beautiful trout rivers in the department.

Deutsch :

Einer der schönsten Forellenflüsse des Departements.

Italiano :

Uno dei più bei fiumi per trote del dipartimento.

Español :

Uno de los más bellos ríos trucheros del departamento.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-28 par ADT Aveyron