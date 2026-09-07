Expo photo grand format en extérieur : Visibles et invisibles ?, Chapelle Saint-Etienne, Guer

Informations pratiques

Expo photo grand format en extérieur : Visibles et invisibles ? Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle Saint-Etienne Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Isabelle Kervarec nous livre un regard amusé et sensible sur les insectes qui nous entourent, souvent méconnus, fragiles mais indispensables à l’équilibre de notre environnement.

L’objectif donne à voir ce qui ne peut être vu à l’œil nu et invite à poser un autre regard sur ce monde invisible

Chapelle Saint-Etienne 36 D776, 56380 Guer, France Guer 56380 Morbihan Bretagne Petit édifice sans doute remonté à l’époque carolingienne avec des matériaux et peut-être une partie du soubassement datant de l’époque gallo-romaine. La construction rectangulaire est constituée de deux pignons et de deux murs gouttereaux. Une fenêtre a été agrandie en 1631, date à laquelle semble également remonter la charpente. La décoration du pignon correspond aux thèmes mérovingiens (rangs de briques entrecoupés de petits arcs en mitre formés par deux tuiles plates posées sur champ, arcboutées l’une contre l’autre).

Isabelle Kervarec nous livre un regard amusé et sensible sur les insectes qui nous entourent

©I. Kervarec