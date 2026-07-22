Théâtre à la ferme et repas paysan Le passoué Guer

Informations pratiques

Guer

Théâtre à la ferme et repas paysan

Le passoué Ferme La Mie qui Chante Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Les fermes de La Mie Qui Chante, de la Callune et des Ecotones organisent une soirée théâtre et repas à la ferme.

Au menu: repas convivial concoctés avec les produits des fermes suivi du spectacle de théâtre de la compagnie 3ème Acte LA POMME C’EST DéLICIEUX

Spectacle à partir de 12ans

C’est quoi La Pomme c’est délicieux?

Chaque pomme est une fleur qui a connu l’amour

C’est peut-être à partir de ces quelques mots que Rémi a construit sa ligne de vie. Ou peut-être grâce aux heures passées sous le pommier qui poussait dans l’arrière-cour de la maison de ses parents au 5 rue du Chanoine Kerbrat à Quimper. Ou encore lorsqu’il est tombé sur son premier pépin.

En tout cas pour Rémi tout est clair, le monde se réfléchit à travers le prisme de la pomme, elle nous donne vie, nous guide et nous instruit. Elle est notre hier et peut-être notre demain. Lui, tout ce qu’il nous souhaite, c’est de continuer à manger des pommes.

Et c’est cela et tant d’autres choses qu’il est venu partager avec nous aujourd’hui.

Réservations obligatoires .

Le passoué Ferme La Mie qui Chante Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 6 78 04 79 19

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L’événement Théâtre à la ferme et repas paysan Guer a été mis à jour le 2026-07-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande