Théâtre à la ferme et repas paysan Le passoué Guer
vendredi 18 septembre 2026 · Le passoué · Guer
Informations pratiques
Guer
Théâtre à la ferme et repas paysan
Le passoué Ferme La Mie qui Chante Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18 22:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Les fermes de La Mie Qui Chante, de la Callune et des Ecotones organisent une soirée théâtre et repas à la ferme.
Au menu: repas convivial concoctés avec les produits des fermes suivi du spectacle de théâtre de la compagnie 3ème Acte LA POMME C’EST DéLICIEUX
Spectacle à partir de 12ans
C’est quoi La Pomme c’est délicieux?
Chaque pomme est une fleur qui a connu l’amour
C’est peut-être à partir de ces quelques mots que Rémi a construit sa ligne de vie. Ou peut-être grâce aux heures passées sous le pommier qui poussait dans l’arrière-cour de la maison de ses parents au 5 rue du Chanoine Kerbrat à Quimper. Ou encore lorsqu’il est tombé sur son premier pépin.
En tout cas pour Rémi tout est clair, le monde se réfléchit à travers le prisme de la pomme, elle nous donne vie, nous guide et nous instruit. Elle est notre hier et peut-être notre demain. Lui, tout ce qu’il nous souhaite, c’est de continuer à manger des pommes.
Et c’est cela et tant d’autres choses qu’il est venu partager avec nous aujourd’hui.
Réservations obligatoires .
Le passoué Ferme La Mie qui Chante Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 6 78 04 79 19
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English :
L’événement Théâtre à la ferme et repas paysan Guer a été mis à jour le 2026-07-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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