Concert de Oyna ! Musique du monde Prieuré Saint-Étienne Guer jeudi 20 août 2026.

Guer

Concert de Oyna ! Musique du monde

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Concert de OYNA !

Chants et musique de BalkAnatolie

Rencontre de deux musiciennes-chanteuses voyageuses, qui réunissent leurs collectages et leurs inspirations dans ce duo subtil et poétique, où les chants d’Anatolie d’Estelle Beaugrand se mêlent à la Route de la Soie parcourue par Mandragore.

Leur concert est parsemé d’anecdotes de voyages, de langues méconnues et d’histoires sur les migrations des peuples rencontrés. .

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Concert de Oyna ! Musique du monde Guer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande