Concert de Oyna ! Musique du monde Prieuré Saint-Étienne Guer
Concert de Oyna ! Musique du monde Prieuré Saint-Étienne Guer jeudi 20 août 2026.
Guer
Concert de Oyna ! Musique du monde
Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20 22:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Concert de OYNA !
Chants et musique de BalkAnatolie
Rencontre de deux musiciennes-chanteuses voyageuses, qui réunissent leurs collectages et leurs inspirations dans ce duo subtil et poétique, où les chants d’Anatolie d’Estelle Beaugrand se mêlent à la Route de la Soie parcourue par Mandragore.
Leur concert est parsemé d’anecdotes de voyages, de langues méconnues et d’histoires sur les migrations des peuples rencontrés. .
Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Concert de Oyna ! Musique du monde Guer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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