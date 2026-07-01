Festival International du Livre Militaire Camp de Coëtquidan Guer

Informations pratiques

Guer

Festival International du Livre Militaire

Camp de Coëtquidan Académie Militaire de Guer-Coëtquidan Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Créé en 2010 et adossé au Triomphe de l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, le FILM constitue une plateforme d’échanges et de rencontres, rassemblant auteurs et éditeurs, destinée à rapprocher nos concitoyens de leurs armées et à susciter un phénomène d’intérêt et d’appropriation du grand public pour les grandes questions de défense.

Dans une librairie spécialisée de 800 m², les visiteurs ont l’occasion de découvrir l’apport militaire à la culture générale passée, présente et future sous toutes ses formes essais, études, thèses, romans, récits, histoire militaire, BD.

Les auteurs sont en dédicace pendant toute la durée du festival.

Pour accéder au camp de Coëtquidan, chaque visiteur devra obligatoirement détenir une autorisation d’accès individuelle (AAI), téléchargeable via le lien suivant https://bot.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/inscription-triomphe-2026 [https://bot.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/inscription-triomphe-2026] , et qui devra être présentée à chaque point de contrôle. .

Camp de Coëtquidan Académie Militaire de Guer-Coëtquidan Guer 56380 Morbihan Bretagne

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L’événement Festival International du Livre Militaire Guer a été mis à jour le 2026-07-03 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande