Visite libre du Prieuré Saint-Étienne Prieuré Saint-Étienne Guer

Guer

Visite libre du Prieuré Saint-Étienne

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Découverte du prieuré Saint-Etienne en autonomie.

Accès libre et gratuit.

Du mercredi au dimanche, de 14h à 18h

Du 15 juillet au 23 août 2026 .

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Visite libre du Prieuré Saint-Étienne Guer a été mis à jour le 2026-06-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande