Concert duo Madec/Bloyet Répertoire Vannetais Prieuré Saint-Étienne Guer
Concert duo Madec/Bloyet Répertoire Vannetais Prieuré Saint-Étienne Guer jeudi 23 juillet 2026.
Guer
Concert duo Madec/Bloyet Répertoire Vannetais
Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23 22:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Concert du duo MADEC/BLOYET
Du violon qui bourdonne, du chant qui se fait un plaisir de passer du breton au gallo, une énergie sincère pour une musique traditionnelle intense et ébouriffée ! .
Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert duo Madec/Bloyet Répertoire Vannetais Guer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande