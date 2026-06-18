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Concert duo Madec/Bloyet Répertoire Vannetais Prieuré Saint-Étienne Guer

Concert duo Madec/Bloyet Répertoire Vannetais Prieuré Saint-Étienne Guer jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Prieuré Saint-Étienne

Adresse : Lieu dit Saint-Etienne

Ville : 56380 Guer

Département : Morbihan

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Guer

Concert duo Madec/Bloyet Répertoire Vannetais

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Concert du duo MADEC/BLOYET

Du violon qui bourdonne, du chant qui se fait un plaisir de passer du breton au gallo, une énergie sincère pour une musique traditionnelle intense et ébouriffée !   .

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74 

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English :

L’événement Concert duo Madec/Bloyet Répertoire Vannetais Guer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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