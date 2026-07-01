UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Guer

Triomphe de l’Académie Militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan Guer-Bellevue Guer

dimanche 26 juillet 2026 · Guer-Bellevue · Guer

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Guer-Bellevue
Adresse
Académie militaire Guer-Coëtquidan
Ville
56380 Guer
Département
Morbihan
Tarif

Guer

Triomphe de l’Académie Militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan

Guer-Bellevue Académie militaire Guer-Coëtquidan Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Activités du Triomphe 2026 10h00-19h00
Visite du Musée de l’Officier ;
Festival International du Livre Militaire ;
Forum de l’innovation et de la formation par la recherche ;
baptême d’hélicoptère ;
stands ludiques (baptême poney, parcours d’obstacles enfant, etc.) ;
exposition de véhicules de l’armée de Terre.

Spectacle traditionnel 14h30-16h30
aubade de la musique de la Légion étrangère ;
sauts en parachute ;
démonstration de matériels militaires ;
tableaux des trois écoles (parrain ESM1 / historique EMAC / combat aéroterrestre EMIA)
triomphe du tonneau.

Cérémonie militaire nocturne 22h00-00h30
baptême des promotions ESM / EMIA
défilé des promotions sortantes ;
feu d’artifice.   .

Guer-Bellevue Académie militaire Guer-Coëtquidan Guer 56380 Morbihan Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Triomphe de l’Académie Militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan Guer a été mis à jour le 2026-07-04 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

À voir aussi à Guer (Morbihan)