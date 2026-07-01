Triomphe de l’Académie Militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan Guer-Bellevue Guer
dimanche 26 juillet 2026 · Guer-Bellevue · Guer
Informations pratiques
Guer
Triomphe de l’Académie Militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan
Guer-Bellevue Académie militaire Guer-Coëtquidan Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Activités du Triomphe 2026 10h00-19h00
Visite du Musée de l’Officier ;
Festival International du Livre Militaire ;
Forum de l’innovation et de la formation par la recherche ;
baptême d’hélicoptère ;
stands ludiques (baptême poney, parcours d’obstacles enfant, etc.) ;
exposition de véhicules de l’armée de Terre.
Spectacle traditionnel 14h30-16h30
aubade de la musique de la Légion étrangère ;
sauts en parachute ;
démonstration de matériels militaires ;
tableaux des trois écoles (parrain ESM1 / historique EMAC / combat aéroterrestre EMIA)
triomphe du tonneau.
Cérémonie militaire nocturne 22h00-00h30
baptême des promotions ESM / EMIA
défilé des promotions sortantes ;
feu d’artifice. .
Guer-Bellevue Académie militaire Guer-Coëtquidan Guer 56380 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Triomphe de l’Académie Militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan Guer a été mis à jour le 2026-07-04 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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