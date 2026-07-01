Triomphe de l’Académie Militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan Guer-Bellevue Guer

Informations pratiques

Guer

Triomphe de l’Académie Militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan

Guer-Bellevue Académie militaire Guer-Coëtquidan Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Activités du Triomphe 2026 10h00-19h00

Visite du Musée de l’Officier ;

Festival International du Livre Militaire ;

Forum de l’innovation et de la formation par la recherche ;

baptême d’hélicoptère ;

stands ludiques (baptême poney, parcours d’obstacles enfant, etc.) ;

exposition de véhicules de l’armée de Terre.

Spectacle traditionnel 14h30-16h30

aubade de la musique de la Légion étrangère ;

sauts en parachute ;

démonstration de matériels militaires ;

tableaux des trois écoles (parrain ESM1 / historique EMAC / combat aéroterrestre EMIA)

triomphe du tonneau.

Cérémonie militaire nocturne 22h00-00h30

baptême des promotions ESM / EMIA

défilé des promotions sortantes ;

feu d’artifice. .

Guer-Bellevue Académie militaire Guer-Coëtquidan Guer 56380 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Triomphe de l’Académie Militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan Guer a été mis à jour le 2026-07-04 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande