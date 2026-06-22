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AGENDA · Guer

Jeu de piste Gardiens de la mémoire Prieuré Saint-Étienne Guer

mercredi 15 juillet 2026 · Prieuré Saint-Étienne · Guer

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Prieuré Saint-Étienne
Adresse
Lieu dit Saint-Etienne
Ville
56380 Guer
Département
Morbihan
Tarif

Guer

Jeu de piste Gardiens de la mémoire

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-08-23 15:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Saurez-vous résoudre les énigmes et retrouver l’histoire de ce lieu millénaire ?

Accompagné de votre besace et livret, découvrez le site et partagez un moment de découverte et d’amusement, en résolvant les énigmes et devenez vous aussi, gardiens de la mémoire !

En autonomie
Adultes et enfants dès 7 ans
Durée: 1h   .

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74 

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English :

L’événement Jeu de piste Gardiens de la mémoire Guer a été mis à jour le 2026-06-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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