Jeu de piste Gardiens de la mémoire Prieuré Saint-Étienne Guer

Informations pratiques

Guer

Jeu de piste Gardiens de la mémoire

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-08-23 15:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Saurez-vous résoudre les énigmes et retrouver l’histoire de ce lieu millénaire ?

Accompagné de votre besace et livret, découvrez le site et partagez un moment de découverte et d’amusement, en résolvant les énigmes et devenez vous aussi, gardiens de la mémoire !

En autonomie

Adultes et enfants dès 7 ans

Durée: 1h .

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Jeu de piste Gardiens de la mémoire Guer a été mis à jour le 2026-06-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande