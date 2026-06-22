Jeu de piste Gardiens de la mémoire Prieuré Saint-Étienne Guer
mercredi 15 juillet 2026 · Prieuré Saint-Étienne · Guer
Informations pratiques
Guer
Jeu de piste Gardiens de la mémoire
Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-08-23 15:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Saurez-vous résoudre les énigmes et retrouver l’histoire de ce lieu millénaire ?
Accompagné de votre besace et livret, découvrez le site et partagez un moment de découverte et d’amusement, en résolvant les énigmes et devenez vous aussi, gardiens de la mémoire !
En autonomie
Adultes et enfants dès 7 ans
Durée: 1h .
Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Jeu de piste Gardiens de la mémoire Guer a été mis à jour le 2026-06-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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