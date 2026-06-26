Guer

Guer en Fête

Centre ville Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-13 02:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Guer en fête est le rendez-vous festif de cet été ! Des groupes musicaux venus de tous horizons rock, folk, et variétés … des mélanges de sons qui attirent un public varié et toujours plus nombreux !

Tremplin des jeunes talents, scènes musicales, repas et plusieurs snackings au choix, animations de rue, feu d’artifice et bal populaire.

Lundi 13 juillet, dès 19h30 et ce jusqu’à 2h du matin le 14 juillet, un programme diversifié et intense vous attend! .

Centre ville Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 57 00

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English :

L’événement Guer en Fête Guer a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande