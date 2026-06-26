Guer en Fête Guer
Guer en Fête Guer lundi 13 juillet 2026.
Guer
Guer en Fête
Centre ville Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:30:00
fin : 2026-07-13 02:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Guer en fête est le rendez-vous festif de cet été ! Des groupes musicaux venus de tous horizons rock, folk, et variétés … des mélanges de sons qui attirent un public varié et toujours plus nombreux !
Tremplin des jeunes talents, scènes musicales, repas et plusieurs snackings au choix, animations de rue, feu d’artifice et bal populaire.
Lundi 13 juillet, dès 19h30 et ce jusqu’à 2h du matin le 14 juillet, un programme diversifié et intense vous attend! .
Centre ville Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 57 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Guer en Fête Guer a été mis à jour le 2026-06-26 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
À voir aussi à Guer (Morbihan)
- Visite libre du Prieuré Saint-Étienne Prieuré Saint-Étienne Guer 15 juillet 2026
- Visite commentée du Prieuré Saint-Étienne Prieuré Saint-Étienne Guer 15 juillet 2026
- Concert de SkeeQ Musique d’inspiration scandinave Prieuré Saint-Étienne Guer 16 juillet 2026
- L’Herbier du Prieuré Atelier découverte Prieuré Saint-Étienne Guer 17 juillet 2026
- Fresque et décors peints Atelier découverte Prieuré Saint-Étienne Guer 19 juillet 2026