L’Herbier du Prieuré Atelier découverte Prieuré Saint-Étienne Guer

Guer

L’Herbier du Prieuré Atelier découverte

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21

Découvrez quelques plantes emblématiques du Prieuré et leurs caractéristiques, puis réalisez un herbier dans l’argile.

Tous les vendredis à 15h du 15 juillet au 23 août 2026

Adultes et enfants dès 7 ans

Durée: 1h30 .

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement L’Herbier du Prieuré Atelier découverte Guer a été mis à jour le 2026-06-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande