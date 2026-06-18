Concert duo MENGUY/BERENGUER Musique irlandaise Lieu dit Saint-Etienne Guer

Guer

Concert duo MENGUY/BERENGUER Musique irlandaise

Lieu dit Saint-Etienne Le Prieuré Saint-Étienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13 22:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Duo MENGUY/BERENGUER

Musique irlandaise

Complémentarité, recherche et création sont les seules motivations pour ces deux musiciens

d’exception …

Ils canalisent tous les deux leur énergie comme pour maintenir vivante les réminiscences d’une danse

folle bien au-delà des clichés convenus.

Un voyage intérieur riche et inspiré qui n’est pas sans contraste! .

Lieu dit Saint-Etienne Le Prieuré Saint-Étienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Concert duo MENGUY/BERENGUER Musique irlandaise Guer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande