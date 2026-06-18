Concert duo MENGUY/BERENGUER Musique irlandaise Lieu dit Saint-Etienne Guer
Concert duo MENGUY/BERENGUER Musique irlandaise Lieu dit Saint-Etienne Guer jeudi 13 août 2026.
Guer
Concert duo MENGUY/BERENGUER Musique irlandaise
Lieu dit Saint-Etienne Le Prieuré Saint-Étienne Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13 22:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Duo MENGUY/BERENGUER
Musique irlandaise
Complémentarité, recherche et création sont les seules motivations pour ces deux musiciens
d’exception …
Ils canalisent tous les deux leur énergie comme pour maintenir vivante les réminiscences d’une danse
folle bien au-delà des clichés convenus.
Un voyage intérieur riche et inspiré qui n’est pas sans contraste! .
Lieu dit Saint-Etienne Le Prieuré Saint-Étienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Concert duo MENGUY/BERENGUER Musique irlandaise Guer a été mis à jour le 2026-06-18 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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