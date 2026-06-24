UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ti Festival de Jeux de Société Centre social Ti Mozaïk Guer

Ti Festival de Jeux de Société Centre social Ti Mozaïk Guer dimanche 26 juillet 2026.

Lieu
Centre social Ti Mozaïk
Adresse
15 rue du Champ de Foire
Ville
56380 Guer
Département
Morbihan
Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Guer

Ti Festival de Jeux de Société

Centre social Ti Mozaïk 15 rue du Champ de Foire Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Au programme
Plus de 200 jeux de société
Jeux en bois
Échecs
Jeux de rôle
Tarot & Belote
Jeux d’enquête
Espace Enfant (Jeux, Maquillage, Puzzle…)
Buvette et restauration
Que vous soyez joueur passionné, curieux de découvrir de nouveaux jeux ou simplement à la recherche d’une sortie conviviale en famille ou entre amis, il y aura forcément une table pour vous !   .

Centre social Ti Mozaïk 15 rue du Champ de Foire Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 6 21 62 52 26 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ti Festival de Jeux de Société Guer a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

À voir aussi à Guer (Morbihan)