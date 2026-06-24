Ti Festival de Jeux de Société Centre social Ti Mozaïk Guer
Ti Festival de Jeux de Société Centre social Ti Mozaïk Guer dimanche 26 juillet 2026.
Guer
Ti Festival de Jeux de Société
Centre social Ti Mozaïk 15 rue du Champ de Foire Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Au programme
Plus de 200 jeux de société
Jeux en bois
Échecs
Jeux de rôle
Tarot & Belote
Jeux d’enquête
Espace Enfant (Jeux, Maquillage, Puzzle…)
Buvette et restauration
Que vous soyez joueur passionné, curieux de découvrir de nouveaux jeux ou simplement à la recherche d’une sortie conviviale en famille ou entre amis, il y aura forcément une table pour vous ! .
Centre social Ti Mozaïk 15 rue du Champ de Foire Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 6 21 62 52 26
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English :
L’événement Ti Festival de Jeux de Société Guer a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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