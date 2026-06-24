Ti Festival de Jeux de Société Centre social Ti Mozaïk Guer

Guer

Ti Festival de Jeux de Société

Centre social Ti Mozaïk 15 rue du Champ de Foire Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Au programme

Plus de 200 jeux de société

Jeux en bois

Échecs

Jeux de rôle

Tarot & Belote

Jeux d’enquête

Espace Enfant (Jeux, Maquillage, Puzzle…)

Buvette et restauration

Que vous soyez joueur passionné, curieux de découvrir de nouveaux jeux ou simplement à la recherche d’une sortie conviviale en famille ou entre amis, il y aura forcément une table pour vous ! .

Centre social Ti Mozaïk 15 rue du Champ de Foire Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 6 21 62 52 26

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English :

L’événement Ti Festival de Jeux de Société Guer a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande