Concert de Timothée Le Net Accordéon diatonique Prieuré Saint-Étienne Guer
jeudi 30 juillet 2026 · Prieuré Saint-Étienne · Guer
Informations pratiques
Guer
Concert de Timothée Le Net Accordéon diatonique
Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Timothée Le Net
Solo accordéon diatonique / Sortie d’album
Les cafetières passent leur temps à nous écouter. Elles se régalent de nos petites histoires et prennent soin d’y veiller. Le café servi, nous goûtons sans même le savoir aux histoires des autres. Tim lui s’en réchauffe les mains, pour mieux dessiner les siennes des histoires instrumentales où l’accordéon, confident, se prête au jeu du monologue, du nu, du coin de comptoir, de la symphonie des petites gens. Prenez-vous un sucre avec le café ? .
Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Concert de Timothée Le Net Accordéon diatonique Guer a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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