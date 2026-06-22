Concert de Clotilde Trouillaud Harpe à leviers Prieuré Saint-Étienne Guer

Guer

Concert de Clotilde Trouillaud Harpe à leviers

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Clotilde Trouillaud

Solo acoustique harpe à leviers

Clotilde Trouillaud est une harpiste de premier plan, de ces musiciennes et musiciens qui savent intégrer l’histoire d’un instrument pour le faire vivre avec inventivité, sans jamais tomber dans la redite. L’univers artistique qu’elle exprime en solo est marqué par son talent de compositrice, proposant une musique fine et dénuée d’artifice inutile. .

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Concert de Clotilde Trouillaud Harpe à leviers Guer a été mis à jour le 2026-06-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande