Concert de Clotilde Trouillaud Harpe à leviers Prieuré Saint-Étienne Guer
Concert de Clotilde Trouillaud Harpe à leviers Prieuré Saint-Étienne Guer jeudi 6 août 2026.
Guer
Concert de Clotilde Trouillaud Harpe à leviers
Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Clotilde Trouillaud
Solo acoustique harpe à leviers
Clotilde Trouillaud est une harpiste de premier plan, de ces musiciennes et musiciens qui savent intégrer l’histoire d’un instrument pour le faire vivre avec inventivité, sans jamais tomber dans la redite. L’univers artistique qu’elle exprime en solo est marqué par son talent de compositrice, proposant une musique fine et dénuée d’artifice inutile. .
Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74
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English :
L’événement Concert de Clotilde Trouillaud Harpe à leviers Guer a été mis à jour le 2026-06-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
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