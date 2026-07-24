Informations pratiques

Guer

Stage VIBRATIONS ! (Voix, Tambour, Danse libre, Voyage sonore)

26, Les Moustiers Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-14 13:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Nous vous accueillons dans notre espace À corps vibrants dédié au son et aux vibrations. Une traversée douce et puissante à la fois, au cœur de la Bretagne, entre les Alignements de Monteneuf et la Forêt de Brocéliande.

Chaque jour, un atelier de 4 heures pour explorer les vibrations, libérer l’expression, accueillir les émotions dans un cadre bienveillant et ludique.

Au programme

– Jours 1 et 2 : Ateliers Voix

– Jour 3 : Atelier Tambour & Vibrations

– Jour 4 : Atelier Danse libre

– Jour 5 : Atelier Voyage Sonore

Ce stage est pour vous si

– Vous souhaitez explorer concrètement différentes techniques vibratoires d’harmonisation

– Vous recherchez une expérience immersive en petit groupe

– Vous avez envie de vous reconnecter à vous-même

– Vous désirez délier votre voix, votre corps et exprimer pleinement ce qui vous habite .

26, Les Moustiers Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 7 66 11 99 38

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English :

L’événement Stage VIBRATIONS ! (Voix, Tambour, Danse libre, Voyage sonore) Guer a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande