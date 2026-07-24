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Stage VIBRATIONS ! (Voix, Tambour, Danse libre, Voyage sonore) Guer

lundi 10 août 2026 · Guer

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
26, Les Moustiers
Ville
56380 Guer
Département
Morbihan
Tarif

Guer

Stage VIBRATIONS ! (Voix, Tambour, Danse libre, Voyage sonore)

26, Les Moustiers Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-14 13:30:00

Date(s) :
2026-08-10

Nous vous accueillons dans notre espace À corps vibrants dédié au son et aux vibrations. Une traversée douce et puissante à la fois, au cœur de la Bretagne, entre les Alignements de Monteneuf et la Forêt de Brocéliande.
Chaque jour, un atelier de 4 heures pour explorer les vibrations, libérer l’expression, accueillir les émotions dans un cadre bienveillant et ludique.
Au programme
– Jours 1 et 2 : Ateliers Voix
– Jour 3 : Atelier Tambour & Vibrations
– Jour 4 : Atelier Danse libre
– Jour 5 : Atelier Voyage Sonore
Ce stage est pour vous si
– Vous souhaitez explorer concrètement différentes techniques vibratoires d’harmonisation
– Vous recherchez une expérience immersive en petit groupe
– Vous avez envie de vous reconnecter à vous-même
– Vous désirez délier votre voix, votre corps et exprimer pleinement ce qui vous habite   .

26, Les Moustiers Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 7 66 11 99 38 

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English :

L’événement Stage VIBRATIONS ! (Voix, Tambour, Danse libre, Voyage sonore) Guer a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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