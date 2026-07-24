Stage VIBRATIONS ! (Voix, Tambour, Danse libre, Voyage sonore) Guer
lundi 10 août 2026 · Guer
Informations pratiques
Guer
Stage VIBRATIONS ! (Voix, Tambour, Danse libre, Voyage sonore)
26, Les Moustiers Guer Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-14 13:30:00
Date(s) :
2026-08-10
Nous vous accueillons dans notre espace À corps vibrants dédié au son et aux vibrations. Une traversée douce et puissante à la fois, au cœur de la Bretagne, entre les Alignements de Monteneuf et la Forêt de Brocéliande.
Chaque jour, un atelier de 4 heures pour explorer les vibrations, libérer l’expression, accueillir les émotions dans un cadre bienveillant et ludique.
Au programme
– Jours 1 et 2 : Ateliers Voix
– Jour 3 : Atelier Tambour & Vibrations
– Jour 4 : Atelier Danse libre
– Jour 5 : Atelier Voyage Sonore
Ce stage est pour vous si
– Vous souhaitez explorer concrètement différentes techniques vibratoires d’harmonisation
– Vous recherchez une expérience immersive en petit groupe
– Vous avez envie de vous reconnecter à vous-même
– Vous désirez délier votre voix, votre corps et exprimer pleinement ce qui vous habite .
26, Les Moustiers Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 7 66 11 99 38
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Stage VIBRATIONS ! (Voix, Tambour, Danse libre, Voyage sonore) Guer a été mis à jour le 2026-07-24 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande
À voir aussi à Guer (Morbihan)
- Concert de Timothée Le Net Accordéon diatonique Prieuré Saint-Étienne Guer 30 juillet 2026
- Concert de Clotilde Trouillaud Harpe à leviers Prieuré Saint-Étienne Guer 6 août 2026
- Concert duo MENGUY/BERENGUER Musique irlandaise Lieu dit Saint-Etienne Guer 13 août 2026
- Concert de Oyna ! Musique du monde Prieuré Saint-Étienne Guer 20 août 2026
- Théâtre à la ferme et repas paysan Le passoué Guer 18 septembre 2026