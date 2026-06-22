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Fresque et décors peints Atelier découverte Prieuré Saint-Étienne Guer

Fresque et décors peints Atelier découverte Prieuré Saint-Étienne Guer dimanche 19 juillet 2026.

Lieu
Prieuré Saint-Étienne
Adresse
Lieu dit Saint-Etienne
Ville
56380 Guer
Département
Morbihan
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Guer

Fresque et décors peints Atelier découverte

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-08-16 16:30:00

Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Après une observation des décors peints sur les murs de la chapelle, découvrez les différentes étapes de cet art et réalisez votre création avec enduit et pigments naturels.

Tous les dimanches à 15h du 19 juillet au 23 août 2026
Adultes et enfants dès 7 ans
Durée: 1h30   .

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74 

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English :

L’événement Fresque et décors peints Atelier découverte Guer a été mis à jour le 2026-06-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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