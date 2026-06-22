Fresque et décors peints Atelier découverte Prieuré Saint-Étienne Guer

Guer

Fresque et décors peints Atelier découverte

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-08-16 16:30:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Après une observation des décors peints sur les murs de la chapelle, découvrez les différentes étapes de cet art et réalisez votre création avec enduit et pigments naturels.

Tous les dimanches à 15h du 19 juillet au 23 août 2026

Adultes et enfants dès 7 ans

Durée: 1h30 .

Prieuré Saint-Étienne Lieu dit Saint-Etienne Guer 56380 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 26 74

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English :

L’événement Fresque et décors peints Atelier découverte Guer a été mis à jour le 2026-06-22 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande